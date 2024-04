Lanzarán un disco con música inédita de Johnny Cash

A principios de 1993, el legendario Johnny Cash se encontraba entre contratos en sus casi 40 años de carrera y grabó un álbum con demos de canciones en los LSI Studios en Nashville que había escrito a lo largo de muchos años.

LSI en ese momento era propiedad de su yerno Mike Daniels y su hija Rosey, y él quería ayudar económicamente a la familia y al mismo tiempo grabar algunas canciones especiales para él. Poco después de la fructífera sesión, Johnny conoció al productor Rick Rubin, y las grabaciones fueron archivadas mientras los dos se embarcaban en una importante y prolífica asociación musical que revitalizó la carrera del “Hombre de Negro”.

Unos treinta años después, John Carter Cash, el hijo de Johnny y June Carter Cash, redescubrió las canciones y las redujo a la potente voz y la guitarra acústica de Johnny. Junto con el coproductor David “Fergie” Ferguson, invitaró a un selecto grupo de músicos que tocaban con Johnny, entre ellos el guitarrista Marty Stuart y el fallecido bajista Dave Roe, junto con el baterista Pete Abbott y otros, para dar nueva vida a las pistas, llevando el sonido de vuelta a las raíces y al corazón de las canciones.

Programado para su lanzamiento el 28 de junio a través de Mercury Nashville/UMe, el material titulado como Songwriter, incluye canciones escritas exclusivamente por Johnny Cash, uno de los más grandes compositores y narradores de Estados Unidos.

El primer sencillo del material, ya disponible en plataformas es “Well Alright”, un tema alegre y contagioso sobre la búsqueda del amor en la lavandería.

El hombre de negro, fiel a su estilo

Entre las colaboraciones destacan Dan Auerbach de The Black Keys y quien ofrece un solo de guitarra de blues en la canción “Spotlight” y Vince Gill presta su dulce voz a “Poor Valley Girl”. El buen amigo de Johnny, la leyenda del outlaw country, Waylon Jennings, cantó en dos canciones en la sesión original, “I Love You Tonite” y “Like A Soldier”.

Songwriter comienza de manera poderosa con la canción de apertura, “Hello Out There”, una canción profética, adelanta el sello discográfico.

Las canciones que eligió grabar eran personales para él y habían sido escritas a lo largo de muchas décadas, algunas de las cuales se remontaban a mediados o finales de los años 70. “I Love You Tonite” es una carta de amor a su amada esposa June Carter Cash mientras que “Poor Valley Girl” trata sobre June y su madre, la pionera del country, Maybelle Carter, escrita probablemente después de su fallecimiento en 1978.

“Drive On” se inspiró en el dolor crónico que sufría debido a una fractura de mandíbula a principios de los 90 y trata sobre las dificultades que soportaron los veteranos en la guerra de Vietnam.

Por su parte, “Like A Soldier” trata sobre su lucha contra la adicción y, en última instancia, su recuperación.

En otros temas, como el reverencial “Have You Been to Little Rock?”, expresa su orgullo por su tierra natal sobre una hermosa melodía tradicional, mientras que “She Sang Sweet Baby James” es una tierna canción sobre una joven madre soltera que canta “Sweet Baby James” de James Taylor para consolar a su bebé. El músico revisita una joya suya menos conocida con “Sing It Pretty Sue”, lanzado originalmente en 1962 en The Sound of Johnny Cash.