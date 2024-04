Fran Hevia se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2024

La tensión está en aumento con cada nueva eliminación en MasterChef Celebrity 2024. En las últimas semanas, hemos presenciado la partida de destacadas personalidades como Mario Sandoval, Agustín Arana y la más reciente, Camila Fernández , cuya salida se atribuyó a un desafortunado episodio de nervios.

Luego de una noche llena de emociones y polémica, Fran Hevia fue quien dejó la cocina más famosa de México.

La cuarta persona en salir de MasterChef Celebrity, por no cumplir con las expectativas del reto, fue el comediante Fran.

“Creí que me iba a entristecer profundamente este momento, pero no al contrario me siento muy contento, muy pleno, me he divertido muchísimo, lo veo en retrospectiva y que experiencia eh”, contó Fran Hevia en detrás de cámaras.

Fran Hevia es comediante, escritor y realizador, participó en distintos proyectos y transmisiones como La Familia P.Luche, Vecinos y segmentos cómicos para transmisiones de Juegos Olímpicos y Copa Mundial.