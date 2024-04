A casi seis meses de que Britney Spears lanzara su libro de memorias The Woman in Me, en el que tan solo una semana después de su publicación vendiera más de un millón de ejemplares, la canantante busca adaptar sus memorias al cine.

Britney Spears planea película basada en su libro de memorias

Britney Spears lanzó su autobiografía The Woman in Me el año pasado y ahora se dice que está en pláticas avanzadas para adaptar el libro a la pantalla grande con un equipo de escritores exclusivamente femenino listo para escribir un guión y una serie acuerdos con sus compositores sobre el potencial de utilizar su música en este nuevo proyecto.

Una fuente aseguró a la columna No filter del periódico Sunday Mirror que el proyecto ya está en planes.

«El libro de Britney fue un éxito de ventas innovador y despertó la conciencia del público sobre cómo funcionan la industria del entretenimiento y las tutelas. Está en conversaciones avanzadas para convertirlo en un lanzamiento cinematográfico y sus compositores han sido informados de que algunas de sus canciones se utilizarán una vez que se dé luz verde», aseguró.

«Se está contactando a escritoras para convertir el libro en un guión porque sólo una mujer puede entender los matices que hicieron que el papel de Britney en su familia y su posición en la cultura pop fueran tan complicados», agregó.

Se dice que Sony Pictures lidera las negociaciones para la adaptación, pero también existe la posibilidad de que sea una serie limitada en lugar de una película.

Los documentales sobre Britney Spears

«Si es necesario, el proyecto podría convertirse en una miniserie al estilo de -Genius: Aretha-«.

Los temas cubiertos en The Woman in Me incluyeron que Britney abortó mientras salía con Justin Timberlake porque el cantante de SexyBack no se sentía preparado para la paternidad, estar bajo su controvertida tutela de 13 años y una explicación de por qué se rapó la cabeza en 2007.

«Si es necesario, el proyecto podría convertirse en una miniserie al estilo de Genius: Aretha. El próximo capítulo de su vida se trata de recuperar su mente, cuerpo y espíritu, por lo que está lista para contarlo todo… Los fans pueden anticipar un viaje íntimo a través de sus altibajos como nunca antes», agregó la fuente.

Por otra parte, existen dos documentales anteriores sobre la vida de Britney y la campaña #FreeBritney para liberarla de su tutela, que finalmente terminó en noviembre de 2021 y que no fueron autorizados oficialmente por la cantante de Gimme More.