Aislinn Derbez celebra dos años soltera y hace sorprendente revelación

Mientras que algunas personas festejan San Valentín con su pareja, Aislinn Derbez es la excepción. A la actriz le despreocupa no tener un hombre a su lado para disfrutar este día, ella celebra de una manera muy especial, con el amor de su vida: ella misma.

Aislinn Derbez no sabía estar soltera en su juventud

Tras confirmar en 2020 su separación de Mauricio Ochmann y en diciembre de 2021 iniciar su relación sentimental con el conferencista Jonathan Kubben que meses después llegó a su fin, la actriz hoy se encuentra soltera y en este Día del Amor y la Amistad recordó que en su juventud no podía estar sin novio y ahora es totalmente diferente.

“Me acuerdo que desde adolescente llevaba toda mi vida en relaciones de pareja, me daba ansiedad estar soltera. Hace 2 años decidí darme mínimo un año de soltería como regalo y experimento, me prometí que, aunque llegara el hombre de mis sueños, le iba a decir que ni modo, que me esperara un año”, platicó Aislinn a través de su Instagram.

Ahora, dijo, han transcurrido dos años sin pareja y “contando”, pues hoy no siente la necesidad urgente de un novio para sentirse plena y feliz, al contrario, está convencida de que ciertos vacíos que tenía en su interior hoy ya no existen, incluso, ha logrado más de lo que alguna vez imaginó.

“Sin duda, han sido los mejores años que he vivido hasta ahora: me atreví a regalarme aventuras y experiencias que antes no me permitía, he disfrutado aún más mi maternidad, he cumplido sueños laborales que me parecían imposibles, he cultivado más que nunca a los amigos y familia que amo y que antes no veía tanto por darle ese tiempo a una pareja”, resaltó.

Incluso, la titular del podcast La Magia del Caos dijo que ha confrontado cosas de sí misma que antes le daba miedo voltear a ver.

“Gracias a este tiempo conmigo descubrí que si vuelvo a estar en pareja es importante que se sienta igual de expansivo, libre, nutritivo y divertido que esta soltería, y sin volver a descuidar esas áreas tan importantes de mi vida. Y, ¿ustedes qué opinan?, ¿creen que se puede?”, concluyó en su mensaje que destacó con imágenes de ella al lado de su hija Kailani, con su familia, diversas amistades y la experiencia de los recientes viajes que ha realizado en los últimos meses.

En respuesta a su reflexión, sus hermanos José Eduardo y Vadhir Derbez se hicieron presentes aplaudiendo su evolución y estabilidad emocional.

“Esoooo mamona”, escribió José Eduardo mientras que Vadhir anotó: “¡Te amo! Qué bonito que sepas amarte sin necesidad de que alguien más te complete. ¡Feliz Día del amor! Amonos a otro viaje jaja”.