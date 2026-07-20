España celebra ser campeones del mundo junto a más de 2 millones de personas en Madrid

Más de 2 millones de personas, según Delegación de Gobierno, se dieron cita en las calles de Madrid para celebrar la conquista de la Copa del Mundo 2026 de la elección de España, tras derrotar a Argentina en la final el domingo.

La selección española llegó a las 22.10 horas locales (16:10 ET) a la Plaza de Cibeles de Madrid, junto al ayuntamiento de la capital, el lugar elegido para la fiesta de celebración por la consecución de su segundo Mundial.

Los integrantes del combinado nacional completaron un recorrido que se inició en Moncloa cerca de las 20.00 horas (14:00 ET) y recorrió las calles de Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán.

En Cibeles, la fiesta había comenzado a las 19.00 horas (13:00 ET), incluyendo actuaciones musicales como las de los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana. Según los datos de Delegación de Gobierno, unas de 120,000 personas esperaban allí a los campeones del mundo.

Estaba previsto que el acto central de la celebración se extendiera desde las 21.00 (15:00 ET) hasta las 23.00 horas (17:00 ET), pero el programa de festejos tuvo retrasos.