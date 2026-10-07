Escuela de la F1 llegará a México en 2027

El piloto mexicano Rafael Villagómez; Bruno Michel, director general de los campeonatos de F2 y F3; Federico González Compeán, director general del GP de México; Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la CDMX, y el piloto tricolor Noel León, ayer durante la presentación del serial. Foto Roberto García Ortiz

La escuela de la Fórmula 1 llegará a México en 2027. No se trata de un colegio a la usanza tradicional: aquí, el aprendizaje no se realiza en aulas, sino al mando de un vehículo a 335 kilómetros por hora sobre la pista de asfalto, dentro del campeonato de la Fórmula 2, antesala para la máxima categoría del automovilismo. A partir del próximo año, el serial hará una parada por primera vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el mismo fin de semana en que se correrá el Gran Premio de la Ciudad de México y, por tanto, servirá de vitrina impagable para los jóvenes conductores que aspiran a ser las estrellas del futuro.

Esta categoría de desarrollo funciona como la plataforma más directa para los pilotos que pretenden dar el gran salto; de aquí salieron figuras como Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri y, desde luego, la estrella mexicana Sergio Pérez, entre tantos otros.

Las 14 rondas de este campeonato se disputan en los circuitos y durante los mismos fines de semana de los Grandes Premios de Fórmula 1. De modo que los pilotos corren horas antes que los monoplazas de la máxima categoría del automovilismo y los envuelve todo el ambiente local de fiesta y adrenalina.

Esto hace que la F2 sea también una experiencia de mucha presión competitiva para los jóvenes conductores, pues tienen que demostrar su talento ante un público exigente y, sobre todo, llamar la atención de la mirada experta de los jefes de equipo de las escuderías de la F1.

La ingeniería de estos vehículos los convierte en máquinas muy complejas que exigen un gran de-sempeño al volante para ofrecer un buen espectáculo de velocidad. Los monoplazas son muy potentes y rápidos en las rectas, alcanzan hasta 335 kilómetros por hora y sólo requieren poco menos de tres segundos para ir de cero a 100. Sin embargo, es un vehículo –según cuentan– que se siente pesado en las curvas. Todo un reto para formar pilotos intrépidos.

Cuando la carrera de Checo Pérez alcanzó su etapa madura, esta categoría representa una vía inmejorable para el relevo generacional y dos jóvenes mexicanos ya compiten en F2 y aspiran a tomar la estafeta. De momento, Rafael Villagómez, en el serial desde 2024, y Noel León, recién incorporado, pero con victorias que lo colocan en el sexto lugar del campeonato de pilotos, esperan ser los representantes locales en el Gran Premio de la Ciudad de México en 2027.

“Cualquier piloto en esta categoría quiere estar en F1. Es verdad que hay mucho trabajo detrás para llegar hasta ahí, pero ese es el objetivo de todos”, comentó Villagómez, mientras Léon pone el acento en continuar en la competencia por los primeros puestos en el campeonato de pilotos.

“Los objetivos son claros”, expuso León; “obviamente quiero estar dentro de los tres mejo-res en el campeonato de pilotos; creo que vengo de un buen periodo de carreras, con una buena racha, así que quiero seguir así para terminar donde deseo”.

Para los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México esto representa una oportunidad de mantener el interés creciente por la Fórmula 1 que promovió el éxito de Checo Pérez. Es evidente que se requieren nuevos pilotos que garanticen esa continuidad.

“Se trata de un nuevo capítulo del Gran Premio en nuestro país con una categoría que es el camino fundamental para llegar a la Fórmula 1; esto servirá también para mostrarles a los jóvenes una plataforma que sirve de preparación para la máxima categoría”, dijo Federico González Compeán, director general del GP de la Ciudad de México.

“El automovilismo necesita de referentes y los pilotos que están en formación verán a mexicanos en la Fórmula 2 y podrán constatar que hay un camino para el desarrollo rumbo a la máxima categoría”, agregó Compeán.

La incorporación de esta carrera al calendario del Gran Premio de México consolida también a esta ciudad como uno de los destinos globales del entretenimiento, destacó la secretaria de turismo local, Alejandra Frausto.

Una cita anual que convoca a lo largo de tres días a más de 400 mil personas tiene un impacto importante en la economía local y promueve de forma incomparable el turismo.

“Miles de personas vendrán a verlo. La Ciudad de México recibe al mundo de manera muy especial. El turismo representa más del 10 por ciento del PIB local”, destacó Frausto y recordó la locura que se desató hace unos meses durante el Mundial de Futbol 2026.

“En el Mundial sólo tuvimos cinco partidos en la Ciudad de México, pero con eso hicimos volar al mundo y el turismo no deja de crecer”, recordó Frausto; “este año la Fórmula 1 y Sergio Pérez estarán en el espacio público: en las calles de nuestra ciudad y correrán en esa avenida (Paseo de la Reforma) que se quedó en la memoria gracias al Mundial y ahora tendremos el próximo año al semillero de la máxima categoría del automovilismo. Hay que impulsar a los jóvenes, y nuestros pilotos verán que cuando corran ante su gente las alas les saldrán solas y podrán volar”.