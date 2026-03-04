¡Es oficial! Reforma de jornada laboral se publica en el DOF, inicia la ruta hacia las 40 horas

Este martes la reforma de jornada laboral fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con ello, México inició oficialmente su camino a la semana de 40 horas, una reducción gradual que iniciará el 1 de enero del 2027 y concluirá en el 2030.

La reforma constitucional entrará en vigor este 4 de marzo, a partir de esa fecha correrá un plazo de 90 días para que el Congreso de la Unión modifique la Ley Federal del Trabajo (LFT) para armonizar la legislación secundaria y detallar la transición a la jornada laboral de 40 horas.

Los cambios a la Constitución, aprobados la semana pasada por la Cámara de Diputados y más de 20 legislaturas locales, establecen desde la Carta Magna el límite de 40 horas semanales con al menos un día de descanso, además de la prohibición de reducir salarios y prestaciones durante la implementación.

La transición gradual comenzará el 1 de enero del 2027. A partir de esa fecha, el primer día de cada año se reducirán dos horas anuales hasta alcanzar el nuevo tope de 40 horas por semana, esto ocurrirá en el 2030.

El calendario de reducción graduales el siguiente:

48 horas en 2026 (año de preparación)

46 horas en 2027

44 horas en 2028

42 horas en 2029

40 horas en 2030

La reforma de jornada laboral también incluye un nuevo tope al tiempo extraordinario, el cual incrementará de manera paulatina, su régimen de transición será detallado en los cambios a la Ley Federal del Trabajo. Además, se incorpora desde la Constitución la prohibición de que las personas menores de 18 años laboren horas extra.

México se posicionará como la tercera economía de Latinoamérica con la jornada laboral más corta, equiparando a Ecuador y Chile (este último en transición) en el límite de horas de trabajo permitidas por semana.

Jornada laboral de 40 horas: ¿Qué sigue?

Una vez que entren en vigor los cambios a la Constitución, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para modificar la LFT, será en la legislación secundaria donde se detallarán con más precisión las reglas para la implementación.

Es probable que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo se realicen antes del 1 de mayo de este año, ya que la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado plantea que en esa fecha entren en vigor los ajustes a la legislación laboral.

El periodo que transcurra entre la entrada en vigor de la reforma a la LFT y el 1 de enero del 2027 servirá para la preparación de las empresas. Es decir, a partir del primer día del siguiente año la jornada laboral de 46 horas será exigible.

También se prevé que la obligación de contar con el registro electrónico de los horarios de trabajo se incorpore en los ajustes a la Ley Federal del Trabajo.