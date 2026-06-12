Es Museo Semilla sede de intercambio de tarjetas del mundial

Con la finalidad de promover la convivencia familiar y la camaradería en torno a la Copa del Mundo de Futbol, el Museo Semilla es sede para el intercambio de tarjetas del Álbum Mundialista, por lo que se invita a todos los aficionados a que se den cita aquí para cambiar sus estampas repetidas.

El intercambio se realizará todos los sábados y domingos, del 6 de junio al 19 de julio, en dos turnos: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. La dinámica permitirá a visitantes de todas las edades traer sus estampas repetidas y buscar aquellas que les faltan para completar sus colecciones, en un ambiente seguro y comunitario dentro del museo.

La actividad se suma al fenómeno global que cada cuatro años moviliza a millones de coleccionistas: el álbum de la FIFA, convertido en tradición entre niños y adultos, sirve tanto como hobby como pretexto para el encuentro social. En este contexto, el Museo Semilla apuesta por vincular la cultura y la educación con el interés deportivo, ofreciendo un espacio para el intercambio y el aprendizaje sobre el torneo y sus selecciones.

Además del intercambio de estampas, el Museo Semilla facilitará espacios para que las familias socialicen y para que los jóvenes compartan estrategias de trueque, coleccionismo y conservación de tarjetas. El evento busca también promover valores de tolerancia y trabajo en equipo, aprovechando el poder del fútbol como puente cultural.

Con esta iniciativa, el Museo Semilla refuerza su compromiso de acercar la cultura a nuevas audiencias y de integrarse a la efervescencia mundialista que se vive en la región. Los interesados pueden acudir directamente durante los fines de semana programados para sumarse al intercambio y vivir la experiencia colectiva del álbum de la FIFA.