Es Liliana Aranzola nueva presidenta de Cocentro

La Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) realizó el proceso de elección para nueva presidencia, en la cual fue electa por mayoría de votos Liliana Aranzola de la planilla “Histórico”.



En sala de consejo de la casa de los comerciantes del centro, ubicada en la Avenida Niños Héroes se llevó a cabo la votación, en donde cada uno de los integrantes dio su voto, dando 36 votos a favor, o en contra, 2 abstenciones y 1 voto no ejercido.



Aranzola cuenta con más de 20 años en el comercio del centro de la ciudad, es propietaria de las riendas Rodeo City que se dedica a la venta de ropa y calzado vaquero, formó parte del consejo directivo de la administración de Claudia Portillo y este año se registra como presidenta.



Así se compone la recién elegida mesa directiva:



Liliana Aranzola – Presidenta

Juan Carlos Carbajal – Vicepresidente

Dafne Bustamante – Secretaria

Claudia Portillo – Tesorera



Cabe destacar que el pasado miércoles se llevó a cabo la presentación de trabajo de Liliana Aranzola, por lo cual hoy se dio la elección al ser la única planilla registrada ante Cocentro.