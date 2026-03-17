Es Adrián Haddad nuevo presidente de AMDA Chihuahua

Adrián Haddad García es el nuevo presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Chihuahua (AMDA), tomó protesta hoy.

Guillermo Rosales Zárate, presiente nacional de la AMDA a través de un sistema virtual destacó el nuevo nombramiento asimismo recalcó que será una buena representación la de Haddad.

El Consejo de AMDA Chihuahua realizó la toma de protesta esta mañana, en la casa de los distribuidores, este periodo será por dos años.

La industria automotriz tiene un nuevo representante ante el término del consejo que encabezó Antonio Moisés Morales.