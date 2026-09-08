Ernestina Godoy revela cómo operaba la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna

Ernestina Godoy revela ciclo de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna; buques cargados, registros manipulados, personal coludido y lavado de dinero.

Ernestina Godoy reveló cómo operaba la red de huachicol fiscal de loshermanos Farías Laguna, descubierta en 2025 cuando se aseguraron millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que las investigaciones lograron identificar que las operaciones de los hermanos se repetían una y otra vez, siguiendo el mismo patrón:

Buques zarpaban desde Texas cargados de hidrocarburo, declarado como aceite o aditivos para cambiar su tratamiento fiscal

Servidores públicos y agentes aduanales coludidos aceptaban sobornos por cada embarque que dejaban pasar

Se desactivaban cámaras en aduanas para evitar el registro de lo que contenían las embarcaciones

Una vez en tierra, el hidrocarburo se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas

Empresas fachada y triangulaciones se encargaban de simular la legalidad de las operaciones

Ernestina Godoy agregó que los hermanos Farías Laguna tenían influencia en los nombramientos navales, con la intención de sumar más cómplices y ampliar la red de huachicol.

https://youtube.com/watch?v=5XAWwyh1nZw%26autoplay%3D1%26start%3D0

Hermanos Farías Laguna influían en nombramientos navales y aduanas

En un mensaje público, la fiscal Ernestina Godoy explicó que el aseguramiento de 2025 permitió descubrir una red de corrupción, con participación de los oficiales Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna.

De acuerdo con datos de prueba, ambos hermanos, conocidos como “Los Primos”, habrían influido directamente en las designaciones de puestos navales para facilitar sus actividades ilícitas, siendo el caso de:

Aduanas Marítimas

Administración Nacional de Aduanas

Secretaría de Marina

Ernestina Godoy dijo que Roberto Farías Laguna era el principal responsable de influir en las designaciones, reclutar cómplices, y así evitar que la red fuera descubierta.

Además, se dio a conocer que en una de sus propiedades, ubicada en la capital, se encontraron armas, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales, así como listas de aduanas.

ERNESTINA GODOY REVELA CICLO DE HUACHICOL FISCAL DE LOS HERMANOS FARÍAS LAGUNA (ESPECIAL )

Ernestina Godoy revela estados con presencia de esta red de huachicol fiscal

De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, en los siguientes estados se ha identificado la red de huachicol con participación de empresarios y enlaces de participación: