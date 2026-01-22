Entregan Marco Bonilla y H. Ayuntamiento el Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte “Teporaca” edición XXXIX

La estatuilla de oro se entregó a Victoria Chávez López, defensa y receptora de football flag

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 22 de enero de 2026.- En sesión solemne de Cabildo, el alcalde Marco Bonilla, así como las y los regidores del H. Ayuntamiento, entregaron 40 estatuillas a las y los ganadores de la XXXIX edición del Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte “Teporaca”.

La máxima ganadora de esta edición, y quien se llevó la estatuilla de oro fue Victoria Chávez López, defensiva y receptora, quien obtuvo el bicampeonato del World Games de football flag con la selección mexicana, y nominada como mejor atleta del 2025 de esta justa mundial. La estatuilla de plata fue para Mía Michelle Gómez Aguilar, raquetbolista en la categoría juvenil menor con dos oros y un plata en la Olimpiada Nacional CONADE y oro en Golden State Open y en el Mundial de Junior en Guatemala.

En su mensaje, el Alcalde felicitó este triunfo, que es colectivo, porque habla de una ciudad y estado con gente esforzada que no se rinde, que ni las adversidades del clima la detiene para hacer las cosas bien con excelencia.

“Este es un premio que no solo reconoce la victoria, sino todo lo que ha costado llegar a ella. Porque vemos las medallas, pero pocas veces vemos el esfuerzo silencioso que las sostiene. Y es justamente ahí, en ese proceso, donde está el verdadero reconocimiento”, agregó Marco Bonilla.

La ganadora de la estatuilla de oro Victoria Chávez López, agradeció este premio el cual fue un gran camino de esfuerzo, en espera de que este logro sea de inspiración para muchos deportistas y especial a niñas. También, reconoció el apoyo por parte de Gobierno del Estado, Gobierno Municipal y de la Asociación de Cronistas.

Por su parte, el regidor que preside la Comisión de Deporte, Adán Galicia, destacó el compromiso del Gobierno Municipal con el deporte, por su importancia para el desarrollo de las familias de la ciudad.

Ramón Chávez, presidente de la Asociación de Cronistas Pancho Cano, invitó a continuar promoviendo el deporte para mejorar la calidad de vida y los mejores resultados para las familias. Destacó que este galardón lleva una tradición ancestral de deportistas, simbolizando a la etnia ralámuli que destaca por su resistencia física.

Durante este evento, entregaron un reconocimiento al cronista Martín Alejandro Morales Almanza, por su gran trayectoria en la crónica deportiva desde 1991, y fue presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos Pancho Cano durante tres gestiones, en la cual ha participado por más de 35 años.

A su vez, se tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Cronistas “Pancho Cano” A.C., que encabeza Ramón Chávez Torres y que cuenta con 11 miembros.

Se entregaron 38 galardonados con la estatuilla de bronce en las categorías de deporte amateur, atleta de deporte adaptado, deporte profesional, entrenador, deportista adulto mayor y juez.

Los 38 ganadores de la estatuilla de bronce son:

Ajedrez – Sarahí Hernández López. Artes Marciales Mixtas – Samantha Amayrani Martínez Alcalá. Atletismo – Jesús Vázquez Verdugo. Automovilismo – Jovan Elías Alvarado Quintero. Básquetbol – Melani Guadalupe Chuca Núñez. Béisbol – Gregorio Emilio Madrid Castillo. Béisbol 5 – Axel Adrián González Lugo. Box – Aylin Daniela Sígala Monge. Breaking – Christian Dannai Chávez Meza. Deportes aéreos – Fernanda Sauzameda Muñoz. Fisicoculturismo – Luisa Sofía Ramírez Carmona. Fútbol Rápido – Luis Felipe Medrano Ortiz. Gimnasia – Ana Paula Armendáriz Durstewitz. Halterofilia – José Paulo Talamás Vega. Handball – María Fernanda Muñoz Sosa. Jiu jitsu – Manuel Alejandro Ramírez Torres. Judo – Raúl Ruiz Talamantes. Karate Do – Ángel Unnay Reyes Aguirre. Kickboxing – Karla Carina Ontiveros Macías. Lima lama – Claudia Natalia Acosta Sinaloa. Luchas asociadas – Wendy Rebeca Lara Barraza. Montañismo – Marco Rafael Ruvalcaba Escalona. Motocross – Fernando Antonio Aragón Hernández. Muay Thai – Janely Ramírez Díaz. Natación – Jesús Santiago Molina Barragán. Porras – María Fernanda Portillo Márquez. Rodeo – Frida Sofía Flores Jordán. Softbol – Aylín Sofía Peregrino Lucero. Taekwondo – Joel Fernando Bustamante Ramírez. Tenis – Fátima Daniela Nuñez Chagoya. Tiro con Arco – Juan Pablo Silva Piñón. Triatlón – Luisa Daniela Baca Vargas. Wushu – Ana Sofía Corral Karam.

Categorías Especiales: