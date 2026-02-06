Entregan Marco Bonilla y el presidente municipal de Bocoyna apoyos a familias indígenas de la región

Bocoyna, Chih., a 6 de febrero de 2026 .- El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, junto a su homólogo de Bocoyna, Macario Hermosillo, entregaron apoyos a las familias ralámulis de la región, donde refrendaron el compromiso de trabajar de manera coordinada con las comunidades indígenas, reconociendo su cultura, su identidad y su papel fundamental en el desarrollo de la Sierra Tarahumara.

El edil capitalino acudió a Bocoyna por invitación del presidente municipal, Macario Hermosillo, así como de las y los gobernadores ralámuli, en el marco de las actividades de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), donde además se realizó la entrega de apoyos a las familias de la región, consistentes en despensas y cobijas.

Aunado a esta actividad, en una ceremonia realizada en El Calvario, lugar sagrado para la comunidad, el alcalde Bonilla, recibió de manos de los gobernadores indígenas ralámuli, María Guadalupe Viniegra y Bernardino Galindo, el penacho y la camisola, símbolos que representan la confianza que la comunidad deposita en él.

En su mensaje, Bonilla agradeció la apertura y hospitalidad de la comunidad y destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de las niñas y los niños de Bocoyna, especialmente en el marco de la asamblea de la RMCAN. Asimismo, subrayó que la comunidad rarámuri representa a todo el estado por su trabajo, legado y tradición, reconocidos a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el presidente municipal de Bocoyna, Macario Hermosillo, agradeció el respaldo de Marco Bonilla, no sólo por las gestiones realizadas desde la capital, sino también por los apoyos brindados al municipio, como las patrullas donadas el año pasado para fortalecer la seguridad en la región.