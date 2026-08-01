Chihuahua capital cierra julio con 30 homicidios; reportan incremento del 20% respecto a junio

La ciudad de Chihuahua cerró el mes de julio con 30 homicidios dolosos, lo que representa un incremento del 20 por ciento en comparación con junio, cuando se contabilizaron 25 víctimas, de acuerdo con el Informe Preliminar de Homicidios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). A nivel estatal, julio concluyó con 131 víctimas de homicidio, 16 más que en junio, para un aumento general del 14 por ciento.

El reporte indica que Ciudad Juárez registró 39 homicidios, una disminución del 25 por ciento frente a los 52 casos de junio; mientras que Cuauhtémoc pasó de 12 a 15 víctimas, un aumento del 25 por ciento. En Hidalgo del Parral se documentó un homicidio durante julio, y el resto de los municipios del estado acumularon 46 casos.

En cuanto a las circunstancias de comisión, informan que 86 personas fueron asesinadas con arma de fuego, 17 con arma blanca, 17 por asfixia, ocho a golpes y tres por otras causas. Del total de víctimas, 115 fueron hombres y 16 mujeres, con un promedio de 4.2 homicidios diarios durante el mes.

Por regiones, la Zona Centro, donde se ubica la capital, concentró 44 homicidios, seguida de la Zona Norte con 39, la Zona Occidente con 27 y la Zona Sur con 21. El informe precisa que durante las últimas 24 horas del cierre estadístico se agregó un homicidio correspondiente a la Zona Norte y que las cifras son de carácter preliminar, sujetas a la determinación jurídica de la Fiscalía General del Estado.