Entrega Maru Campos en Rosales obras de infraestructura con inversión superior a los 54 mdp

Con una inversión superior a los 54 millones de pesos (mdp), la gobernadora Maru Campos entregó diversas obras de infraestructura en el municipio de Rosales, en beneficio de los habitantes de la región centro-sur del estado.

Entre los proyectos finalizados y entregados se encuentra la carretera Meoqui-Rosales-Presa Francisco I. Madero, concluida con 44 millones 527 mil 384 pesos, como parte de los 42 tramos considerados en la Estrategia Estatal de Conectividad.

Las obras incluyeron la pavimentación de la calle Tlaxcala, en la cabecera municipal, con un presupuesto de 3.4 mdp, así como la rehabilitación de la Unidad Deportiva de Congregación Ortiz, con 4 mdp de recursos estatales.

Durante el evento, que se desarrolló en dicho recinto deportivo, la mandataria añadió que se reacondicionaron 13 caminos vecinales en el municipio.

Además fueron rehabilitadas las carreteras que conectan a Delicias con las poblaciones de Meoqui, Saucillo, Julimes y Naica, entre otras.

Dijo que estas obras forman parte de la estrategia estatal para mejorar la infraestructura y atender las necesidades prioritarias de la población, en materia de movilidad y espacios públicos.

“Decidimos gobernar para el futuro, para dejar que las cosas que hiciera este Gobierno tuvieran trascendencia, legado, herencia y que se pudieran después heredar a nuestros hijos, o a nuestros nietos”, añadió.

Afirmó que esta Unidad Deportiva fortalece a las familias y hace comunidad, por lo que más que infraestructura, será sede de algunas de las escenas más importantes de la vida de las niñas, niños y jóvenes.

“Aquí en esta deportiva, los niños de congregación Ortiz van a ser sus mejores amigos, van a celebrar sus primeros triunfos, van a aprender a levantarse después de perder y a ganar con generosidad”, añadió la titular del Ejecutivo.

En su intervención, el alcalde de Rosales, José Dolores Andujo, mencionó que la construcción y mejora de la Unidad Deportiva no sólo es infraestructura.

“Es un espacio donde nuestras niñas, niños y jóvenes podrán convivir y construir un futuro con salud y disciplina. Estas acciones hablan de un Gobierno cercano, sensible y comprometido con los municipios”, expresó.

En el acto estuvieron presentes además, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez; el coordinador de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Puentes y en representación de los beneficiarios, la señora Lorena Ortíz.