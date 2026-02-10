Entrega Marco Bonilla pavimentación en calle 13ª de Villa Juárez; recorre obra finalizada

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de febrero de 2026.- El alcalde Marco Bonilla recorrió la calle Décimo Tercera de la colonia Villa Juárez a fin de entregarle a los colonos esta pavimentación con concreto hidráulico que fue realizada gracias al Presupuesto Participativo.

La pavimentación beneficia de manera directa a más de 500 vecinos, así como a familias de calles cercanas que a diario circulan por esta zona, para un traslado más eficaz y eficiente. Para la ejecución de la obra se destinó una inversión de 2.1 millones de pesos, lo que permite contar ahora con una vialidad más funcional y segura para el tránsito peatonal y vehicular.

Marco Bonilla, dialogó con las y los vecinos para reconocerles este logro que realizaron de manera conjunta en beneficio de esta zona de la ciudad, donde escuchó y atendió necesidades en otros rubros como seguridad, salud, iluminación, infraestructura, entre otras.

También, dentro de este recorrido acompañó la diputada del distrito 16, Carla Rivas; la regidora de Participación Ciudadana, Rosa Isela Martínez; la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras; y el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, quienes atendieron necesidades que pueden ser resueltas desde sus respectivas áreas.

Victoria Ponce, promovente de la obra, agradeció estos trabajos que se esperaban por más de 20 años ya que a parte de circular más cómodo, ya no se dañan las tuberías de agua cuando pasan vehículos pesados, lo que beneficia mucho a la colonia.

Al finalizar, se realizó un convivio con las y los vecinos, fortaleciendo la cercanía y el diálogo directo, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal de mantener atención permanente a las necesidades de las familias de la colonia.