Entrega Marco Bonilla 10 ejemplares caninos al grupo K9 de la DSPM para reforzar seguridad ciudadana

El mandatario capitalino, Marco Bonilla encabezó el evento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para la entrega de 10 ejemplares caninos jóvenes, certificados y plenamente aptos, destinados a tareas de detección, guardia y protección, con el objetivo de mantener y fortalecer la capacidad operativa del Grupo K9 para mayor seguridad de las familias.

Con una inversión de más de 1.9 millones de pesos, se adquirieron cinco canes de doble propósito, para custodia, guardia, protección y detección de aromas,dos caninos de detección, dos caninos especializados en búsqueda y detección de explosivos y un canino especializado en búsqueda y detección de

Fentanilo.

Esta adquisición responde a un proceso natural de renovación, ya que cinco ejemplares actualmente en servicio cumplen más de ocho años de trabajo continuo, etapa en la que, por criterios técnicos y de cuidado animal, corresponde su jubilación.

Julio Salas, jefe de la Policía Municipal informó que son nueve machos y una hembra; asimismo, son dos pastores alemán.