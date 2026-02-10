Entrega diputada Carla Rivas más de mil tamales a personas en colonias del sur de Chihuahua

Como parte de su trabajo de cercanía con las familias del Distrito 16, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, realizó la entrega de más de mil tamales en diversas colonias del sur de la ciudad, acción con la que resultaron beneficiadas familias en las colonias Villa Juárez, Los Llanos y El Palmar.

La legisladora señaló que estas acciones buscan acompañar a las personas durante la temporada invernal y fortalecer el vínculo comunitario, atendiendo de manera directa las necesidades más inmediatas de la población.

“Estar en territorio es fundamental. Escuchar a la gente, regresar a las colonias y apoyar, aunque sea con algo sencillo pero significativo, es parte del compromiso que tenemos con el Distrito 16”, expresó Carla Rivas.

Durante los recorridos, la diputada convivió con las y los habitantes de las colonias beneficiadas, quienes agradecieron la cercanía y la atención constante que ha mantenido en la zona sur de la ciudad.

Carla Rivas reiteró que continuará recorriendo las colonias del distrito, impulsando acciones sociales y gestionando apoyos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.