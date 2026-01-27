Entrega alcalde Marco Bonilla cobijas y despensas a familias de la colonia Tarahumara

Regidora Joni Barajas hizo la gestión con la Dirección de Desarrollo Humano y Educación

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 27 de enero de 2026.- El alcalde Marco Bonilla recorrió la tarde de este martes la colonia Tarahumara para hacer entrega de cobijas y despensas para las familias de la etnia ralámuli más vulnerables que habitan en la zona.

Fue la regidora Joni Barajas quien hizo la gestión con la Dirección de Desarrollo Humano y Educación para poder llevar este beneficio a la comunidad, para mitigar el frío por la temporada invernal, especialmente en estos días en que la temperatura ha descendido más de lo habitual.

Tanto el alcalde Bonilla, la regidora Barajas y el director de Desarrollo Humano y Educación, Eduardo García hicieron entrega de los apoyos a quienes previamente fueron censados, además hicieron un recorrido en domicilios para atender casos particulares de discapacidad en adultos y jóvenes que requieren otro tipo de apoyos.