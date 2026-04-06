Ante bloqueos, exige Mario Vázquez se destrabe iniciativa para crear Fiscalía especializada en delitos en carreteras

En torno a las manifestaciones de transportistas y agricultores en 20 estados del país, el senador por Chihuahua, Mario Vázquez, exigió a la Comisión de Justicia del Senado de la República acelerar el análisis y dictaminación de la iniciativa que presentó para la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en carreteras y puentes federales.

Recordó que esta propuesta fue presentada a finales del año pasado y turnada en febrero a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Justicia, esta última presidida por el senador Javier Corral, sin que hasta el momento se registren avances.

Vázquez subrayó que esta iniciativa surge como respuesta directa a las demandas de transportistas y productores, quienes desde 2025 han denunciado el abandono y la falta de una instancia especializada para atender los delitos en carretera.

“La creación de esta fiscalía fue un compromiso de las autoridades federales tras las movilizaciones del año pasado, pero hoy sigue sin cumplirse. Los transportistas no tienen dónde denunciar, no hay una instancia que atienda de manera específica esta problemática”, señaló.

El legislador advirtió que la inseguridad en carreteras ha escalado a niveles críticos: actualmente se registran hasta 40 robos diarios a transportistas, de los cuales el 80% se cometen con violencia. Además, en lo que va de 2026 han sido asesinados 20 traileros.

“La inseguridad en carreteras ya es una crisis nacional. Sin carreteras seguras no hay campo, no hay comercio, no hay desarrollo”, enfatizó.

El senador destacó que con la creación de esta fiscalía especializada se fortalecería la capacidad de investigación y persecución de estos delitos, brindando certeza y protección a quienes transitan por las vías federales.

Finalmente, lanzó un llamado enérgico a los legisladores: “¿Qué están esperando? Mientras no actúan, los asaltos siguen, la violencia crece y el país se detiene. Que se pongan a trabajar. Sin carreteras seguras… no hay México.”