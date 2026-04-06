Reparará JMAS Chihuahua línea de drenaje en el cruce de las calles Pino y Cosmos

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que este martes 7 de abril realizarán trabajos de reparación de la línea de drenaje en el cruce de las calles Pino y Cosmos.

Las maniobras iniciarán a las 8:00 de la mañana y concluirán a las 8:00 de la noche, lapso en el cual permanecerá cerrado el crucero.

Se exhorta a quienes transitan por la zona hacer uso de vías alternas para evitar un posible congestionamiento vial.

La JMAS Chihuahua llama a los automovilistas a respetar en todo momento los señalamientos que se colocarán en el área, así como a conducir con precaución para evitar accidentes.