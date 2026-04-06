Presenta AEI resultados en la Zona Noroeste durante el mes de marzo

Durante el mes de marzo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste (FDZNO), detuvieron a 17 personas mediante ordenes de aprehensión, 14 fueron en flagrancia.

Se instrumentaron 59 operativos para la investigación, persecución y disuasión de los delitos, con los cuales, se ejecutaron dos órdenes de cateo, se localizaron a ocho personas que tenían un reporte de ausente y/o extravío.

También aseguraron dos cargadores balísticos, 313 cartuchos útiles, además de 108 gramos de cristal, 0.99 gramo de cocaína y 31.5 gramos de mariguana.

Se recuperaron dos vehículos con reporte de robo y otros seis se aseguraron para su investigación, entre otros resultados.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.