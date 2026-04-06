Importante que Federación escuche a productores, enfrentan retos día a día

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz reiteró la importancia de que la Federación escuche las peticiones del sector agrícola que este lunes inició paro nacional en conjunto con el gremio de transportistas.

Señaló que las peticiones derivan de problemas conyunturales y otros tienen de fondo las políticas públicas del campo.

Mauro Parada señaló que el campo mexicano y chihuahuense enfrentan retos día a día como el costo de los insumos por lo que, desde el Gobierno del Estado se busca apoyar y dar facilidades para que los productores puedan mantener su actividad económica.