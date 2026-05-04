Enrique Iglesias besa a cadete de policía durante concierto en Tabasco

Enrique Iglesias se presentó en la Feria de Tabasco 2026 el pasado 2 de mayo y besó a una cadete de policía, provocado furor entres sus fans.

Tras terminar su concierto en Villahermosa, Enrique Iglesias bajó del escenario y durante su recorrido al backstage se encontró a una cadete de la policía, por lo que le dio un beso en la mejilla.

El momento desató los gritos de las fans de Enrique Iglesias, mientras que usuarios de redes sociales aplaudieron el temple de la cadete.

Enrique Iglesias besó a cadete de la policía en Tabasco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC) compartió un video donde se ve a Enrique Iglesias bajando del escenario cuando se encontró a una cadete de policía.

El cantante se detuvo y le dio un beso en la mejilla, mientras la mujer siguió firme y solo sonrió por el gesto del cantante.

“Ni el mismísimo Enrique Iglesias pudo romper su formación”, dice la decepción del video donde el cantante besó a la cadete.

La institución de seguridad destacó lo profesional de la cadete, quien siguió con su postura a pesar del sorpresivo beso de Enrique Iglesias.

Usuarios de redes sociales reaccionaron de inmediato al video y algunos aseguran que la cadete se quitó para que no la besara Enrique Iglesias.

Otros mencionaron que la cadete trató de ser profesional y por eso no reaccionó tras el gesto del cantante.

Cadete se roba la noche durante concierto de Enrique Iglesias en Tabasco

Enrique Iglesias reunió cerca de 96 mil asistentes a su concierto en la Feria Tabasco 2026.

El cantante español se presentó en el Foro Tabasco y tras bajar del escenario convivió con sus fans por un momento, posteriormente se retiró.

Uno de los momentos que marcó la noche fue el beso que le dio a la cadete de policía, pues los fans veían con emoción.

Fans de Enrique iglesias halagaron la templanza con la que cadete actuó tras el beso.