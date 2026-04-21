Enfrenta segundo proceso penal, por homicidio en Zona Centro

– En junio de 2025 disparó con un arma de fuego en contra de un masculino en la 14 y Privada de Niños Héroes

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Marco S. G., por el delito de homicidio calificado.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público acreditaron la probable responsabilidad del imputado ante Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 11 de junio del año 2025, el imputado disparó en múltiples ocasiones con un arma de fuego desde su vehículo, en contra de la víctima del sexo masculino, cuando caminaba por la intersección de la calle 14 y Privada de Niños Héroes, de la colonia Centro de esta ciudad.

La investigación ministerial, permitió individualizar a Marco S. G., quien fue detenido con una orden de aprehensión, el 13 de abril de 2026.

Cabe señalar que el imputado purga una sentencia de 22 años de prisión por otro caso de homicidio e intento de homicidio, que cometió en la colonia Arquitos, en la ciudad de Chihuahua.

Gracias al trabajo de investigación de los agentes de la AEI y del Ministerio Público, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).