Encuentro con jefes de Estado en Barcelona es un mensaje de paz no una reunión anti Trump: Sheinbaum

Durante su gira a Barcelona que iniciará esta noche, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene considerado, además de participar en un encuentro de jefes de Estado con visiones de estar cerca del pueblo, encuentros bilaterales con diversos mandatarios. Entre ellos, destaca que tendrá un acercamiento con el presidente de España, Pedro Sánchez; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Puntualizó que este fin de semana hay dos reuniones en España, una de movimientos progresistas a donde no acudirá, precisó, refiriendo que en ese participará la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena y otro de jefes de Estado donde ella estará presente.

Subrayó que esta reunión de jefes de Estado no tiene el objetivo de oponerse al presidente de Estados Unidos Donald Trump, sino más bien es un mensaje a favor de la paz. Aseveró que aun cuando con algunas decisiones que ha adoptado el mandatario estadunidense no está de acuerdo, México mantiene relaciones respetuosas y con respeto a la soberanía con Estados Unidos.

Justificó su viaje a Barcelona en el cambio de postura del gobierno y el rey Felipe de España, con respecto a lo ocurrido durante la Conquista. De nueva cuenta hizo un recuento de cómo se fueron modificando las posiciones a partir de que se realizaron dos exposiciones de los pueblos de México, pues a partir de entonces el canciller de España, José Manuel Albares, y el propio rey Felipe fijaron posturas distintas que de alguna manera reconocían excesos registrados durante esa época.

En la actualidad, dijo Sheinbaum, solo la derecha mantiene una postura de que vinieron a civilizar a América. Por ese cambio de postura es que determinó acudir a España estimando que es momento de seguir dialogando.