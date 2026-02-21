Encuentran sin vida a Martín René en brecha de la Sierra

Martín René Jáquez Arrieta, de 31 años de edad, fue localizado sin vida en una brecha de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, luego de que su desaparición fuera reportada el pasado 19 de febrero.

De acuerdo con la pesquisa difundida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la última información sobre su paradero indicaba que se había hospedado en el hotel De La Sierra, en San Juanito, municipio de Bocoyna.

El hallazgo se realizó en una brecha ubicada entre las comunidades de El Alamito y Sehuerachi, en el municipio de Guachochi, donde fue encontrado sin signos vitales.

Versiones preliminares señalan que el ciudadano habría sido privado de la libertad por sujetos armados, quienes presuntamente lo trasladaron a bordo de la unidad en la que laboraba como distribuidor de productos para una empresa refaccionaria.

Información de la Fiscalía Zona Occidente confirmó que Martín René era hermano de un agente adscrito a dicha representación social.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua será la instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos tras la localización sin vida de Martín René.