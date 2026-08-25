Encuentran sin vida a hombre al interior de domicilio en Riberas de Sacramento

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Río Diamante y Río Nilo, en la colonia Riberas de Sacramento.

De acuerdo con los primeros reportes, fue su propia madre quien realizó el hallazgo y dio aviso a las autoridades, luego de localizar al hombre sin signos vitales.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y acordonaron el perímetro para preservar la escena. Personal del Ejército Mexicano apoyó en el resguardo del área.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, así como del levantamiento de evidencias y del cuerpo, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.