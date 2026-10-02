Encuentran cuerpo sin vida en carretera Cuauhtémoc-La Junta

El cuerpo de un hombre sin vida por heridas producidas por arma de fuego fue localizado la mañana de este viernes 02 de octubre del 2026 por la carretera federal 16, tramo La Junta a Cuauhtémoc.

Personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente se trasladó hasta el lugar a la altura del kilómetro 119 más 500 en las cercanías del lugar conocido como Curva de Malpaso en donde tuvieron a la vista el cuerpo de un masculino ya sin signos vitales.

El informe indica que sobre la hierba se aprecia el cuerpo del masculino al que se le aprecian heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

El hombre sin vida fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para practicar la necropsia de Ley.