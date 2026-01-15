Encuentra a su hijo muerto en vivienda de la colonia Desarrollo Urbano

Al mediodía de este jueves al interior de un domicilio ubicado sobre la Calle fundición y séptima de la colonia desarrollo urbano, un hombre de 33 años de edad de la etnia rarámuri fue localizado por su madre ya sin vida y múltiples golpes y rastros hematicos.

Ante la desafortunada escena, la mujer marcó al 911, para pedir apoyo de las autoridades.

Al lugar arriba seguridad pública, quien acordona la escena y unidades de criminalistica de fiscalía se hacen cargo de la escena para realizar las indagatoria correspondientes al crimen.