Encabeza Secretario de Seguridad Primera Sesión Ordinaria del Fideicomiso Policía Vial

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, presidió el pasado 23 de febrero la Primera Sesión Ordinaria del Fideicomiso Policía Vial, en la que se analizaron temas clave para el fortalecimiento institucional y el bienestar del personal operativo.

Durante la sesión se revisó la rendición de cuentas y los estados financieros correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2025, así como la ampliación presupuestal y el corte de enero de 2026, garantizando transparencia en el manejo de los recursos.

Asimismo, se abordó la planeación estratégica orientada a mejorar los beneficios para las y los elementos de la Policía Vial, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el fortalecimiento de las condiciones laborales y el reconocimiento a quienes diariamente trabajan por la seguridad de las y los chihuahuenses.