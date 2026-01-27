Encabeza Maru Campos inauguración de Cereso Femenil en Ciudad Juárez

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó la inauguración de un nuevo Centro de Reinsersión Social (Cereso) en Ciudad Juárez, mismo que tendrá capacidad para 400 mujeres privadas de su libertad.

Con ello, se incrementará la capacidad poblacional del Cereso varonil número 3 que actualmente ronda en un 11 por ciento de sobrepoblación.

De inicio, 300 mujeres privadas de su libertad serán trasladadas al nuevo reclusorio, en donde tendrán un espacio para que hijos e hijas menores de 3 años puedan estar con sus madres, así como área médica.

En el evento, Maru Campos estuvo acompañada del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez; el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno; el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval.

Asimismo, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando Ávila; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrasco y el Comandante de la 5/a. Zona Militar, Felipe González.