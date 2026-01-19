Encabeza Marco Bonilla evaluación nacional por trabajo, cercanía y resultados

De acuerdo con la más reciente evaluación nacional de alcaldes elaborada por la casa encuestadora RUBRUM, Marco Bonilla se colocó en el primer lugar nacional en desempeño, confirmando que el rumbo del Gobierno Municipal de Chihuahua se traduce en resultados visibles para la ciudadanía.

Con una calificación de 7.59, el alcalde de Chihuahua Capital superó a los ediles de las 31 capitales del país, reflejo de una administración que trabaja de manera constante y responde con hechos a las necesidades de las familias.

El estudio también posiciona a Marco Bonilla como el alcalde más cercano a la gente, al otorgarle el primer lugar nacional en cercanía, con una calificación de 7.18, lo que confirma un gobierno que escucha, recorre las colonias y mantiene contacto directo con las y los chihuahuenses.

En el rubro de servicios públicos, Chihuahua Capital alcanzó el segundo lugar nacional, destacando el trabajo permanente en limpieza, alumbrado, mantenimiento urbano y recuperación de espacios públicos, acciones que impactan directamente en la calidad de vida.

Asimismo, la ciudad se ubicó en el segundo lugar nacional en percepción de seguridad, resultado del fortalecimiento de la estrategia de seguridad pública, la coordinación institucional y la inversión constante en tecnología, equipamiento y prevención.