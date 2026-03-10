Encabeza Gilberto Loya evento “Héroes la Vía” para mejorar seguridad vial en Chihuahua

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó el evento de presentación de la convocatoria del concurso “Héroes de la Vía”, en el cual se invitó a alumnas y alumnos, así como docentes de la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, para participar en el diseño del programa enfocado en seguridad vial.

El evento dio inicio al mediodía de este martes, en las instalaciones de la institución, en Chihuahua capital, donde alrededor alrededor de 100 autoridades e invitados especiales se dieron cita con el personal y alumnado de las escuelas participantes, por ejemplo, Escuela Normal Superior, José E. Medrano R. Y la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.

Durante su participación, Gilberto Loya destacó la importancia de la educación, especialmente durante la niñez, para adquirir principios y valores que nos guíen para ser personas de bien. Asimismo, agradeció al Consejo Consultivo de Vialidad los esfuerzos y entusiasmo de su participación para el diseño y convocatoria del programa vial.

Cabe señalar que el secretario, Gilberto Loya, acudió en representación de la gobernadora del Estado, Maru Campos, que además señaló que esta convocatoria y la implementación de las propuestas por el alumnado y personal docente, serán tomadas en cuenta para implementarse en el estado de Chihuahua en materia de Movilidad y con ello, garantizar una movilidad segura, empática y eficiente en el Estado.

El evento contó con la presencia de César Komaba, subsecretario de Movilidad; José Antonio Durán, Director de Movilidad y Cultura Vial; Luis Carlos Bustamante, Presidente del Consejo Consultivo de Vialidad; Ildefonso Ruiz Benítez, Director de la Escuela Normal del Estado, así como el Alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.

También estuvieron presentes Alejandra Fierro y Selene Laredo, creadoras del programa Héroes de la Vía, quienes reconocieron los esfuerzos de la SSPE para lograr mejores condiciones de cultura vial, además, agradecieron a Gilberto Loya por el impulso al programa.

Este tipo de acciones reafirman el compromiso de la SSPE para lograr con una cultura vial de primer nivel, a través de acciones de educación vial, participación ciudadana y acciones colaborativas entre la subsecretaría de Movilidad y organismos especializados, lo cual también forma parte de la estrategia de seguridad pública impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.