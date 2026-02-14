En Tabasco, seis ejecutados en menos de 24 horas

En un repunte de la violencia en Tabasco, seis personas fueron ejecutadas entre la tarde-noche del jueves y la mañana de hoy en el municipio conurbado de Nacajuca, donde en uno de los hechos las víctimas fueron halladas atadas de pies y manos y con disparos en la cabeza.

En las primeras horas de este viernes, tres personas fueron localizadas sin vida en el departamento 9-C de la manzana 14, sobre la calle Paseo del Jaguar, en el fraccionamiento Pomoca.



El familiar de una de las víctimas fue quien hizo el hallazgo y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos presentaban disparos en la cabeza, estaban amarrados y tenían huellas de tortura.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron el lugar, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias y el levantamiento de los cadáveres.

La jornada violenta comenzó la tarde del jueves, cuando dos hombres fueron asesinados a balazos en la comunidad de San Marcos, también en Nacajuca.

Según reportes difundidos en redes sociales, una de las víctimas fue atacada mientras descansaba en una hamaca dentro de una vivienda; presuntamente era conocida con el apodo de “La Chela”, aunque su identidad no ha sido confirmada de manera oficial.

El segundo hombre murió afuera del domicilio; vestía pantalón negro y playera verde.

En fotografías que circularon tras el ataque se observa a un tercer sujeto sentado en la parte externa del inmueble, quien presuntamente resultó herido.

La noche del jueves se registró además otro ataque armado en las inmediaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), donde una persona fue asesinada. La víctima portaba una camisa con logotipos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre avances en las investigaciones relacionadas con estos hechos.



