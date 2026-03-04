En procedimiento abreviado lo sentencian a más de cinco años de prisión por homicidio en grado de tentativa

Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo de un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, una sentencia condenatoria de cinco años y seis meses de cárcel, dictada en contra de José Armando D. F. , por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Ante los datos de prueba expuestos durante el proceso penal, el acusado se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando que cometió el delito.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos sucedieron el 30 de agosto del año 2024, cuando donde el ahora sentenciado se constituyó hasta el cruce de las calles Rivera de Colina y Rivera de Bocoyna de la colonia Riberas del Bravo, y portando un arma de fuego, realizó todos los actos tendientes para privar de la vida a su víctima, el cual se encontraba inerme, lesionándolo en su humanidad y no logrando su cometido ya que este logró resguardarse entre los vehículos que se encontraban estacionados sobre la calle, además de la pronta atención medica recibida.

El Juez, conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la pena de prisión en contra del hombre, la cual cumplirá internado en el Centro de Reinserción Social número 3.