En patrullaje preventivo, detuvo Grupo K9 a dos hombres con sustancias ilícitas

Como parte de los patrullajes de prevención y vigilancia efectuados en zonas prioritarias del norte de la ciudad la noche del domingo, policías municipales detuvieron en hechos separados a dos hombres tras detectarles a uno de ellos una bolsa con aparente marihuana y en un segundo evento, un producto de características similares al cristal.

Agentes de grupos especializados apoyados con ejemplares caninos, ingresaron a la calle 19 de Julio y Enero del ’72 de la colonia CDP, donde observaron a quien se identificó como José Pablo L. E., de 45 años, a bordo de una bicicleta y comportarse muy nervioso al ver la patrulla, por lo cual se le realizó una inspección que dio como resultado el hallazgo de una porción de hierba seca y molida similar a la marihuana.

Tras continuar el recorrido, los policías detectaron en la calle Jardín de Vizcaya del fraccionamiento Jardines de Sacramento, a Ángel Isaac R. R., de 28 años de edad, quien guardaba una porción de aparente cristal que igualmente fue asegurado junto con él como probable responsable.

Los policías trasladaron a ambos detenidos a la comandancia Norte para su registro y de ahí se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él