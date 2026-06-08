En Morena son malos perdedores, retiro de Andy López en Coahuila fue para evitarle la vergüenza: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que en Morena son unos malos perdedores, luego de que la dirigencia nacional a cargo de Ariadna Montiel acusó al PRI de recurrir a la compra de votos en las elecciones de Coahuila.

De la Peña consideró que es una bacilada pues Morena se ha hecho del poder a tráves de las instituciones como el INE y de la mayoría en las Cámaras legislativas, mientras que hay denuncias y pruebas de que en las elecciones del 2021 y 2024 el crimen organizado infiltró en el proceso, beneficiando a Morena.

“Pues es una bacilada, se han hecho del poder, se apoderaron del INE, seapoderaron de la mayoría en las cámaras. hay denuncias e incluso pruebas. Hace unos días leí un artículo de la elección de las elecciones del 21 y el 24 de cómo está infiltrado el narcotráfico en algunos Estados como Sinaloa y cómo a partir de esa presencia el crimen organizado en algunos Estados se ha manipulado el resultado de las elecciones en favor de Morena y luego vienen ahora con ese cuento”.

Agregó que es de llamar la atención que el hijo del expresidente AMLO, Andrés Manuel López Beltrán se retiró como coordinador político en el Coahuila para buscar una candidatura por una diputación: “y a un año de la elección, pues más pareciera que ellos ya sabían que la ciudadanía los iba a castigar, que la ciudadanía en Coahuila no iba a votar por ellos y lo que quisieron fue evitarle la vergüenza”.