En febrero comienzan descuentos del 50% en renovación de permisos a tianguistas, ferreterías y estacionamientos públicos

Pedro Oliva, subidrector de Gobernación Municipal informó que, a partir del próximo martes 3 de febrero, la dependencia comenzará a emitir renovaciones de permisos de venta 2026.

Puntualizó que este contará con un descuento del 50% en el periódo del 3 de febrero al 30 de junio. Será a partir de julio que regrese ya a su precio normal asignado por la propia Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

Oliva Jiménez, dijo que este mensaje no es solo para los 20 mil vendedores que acuden anualmente, sino también para los vendedores de solventes, es decir, ferreterías o tiendas de mayoreo. A los comerciantes de este sector se les da en febrero descuento del 50%, en marzo 40%, abril 30% de descuento y a partir del 1 de mayo, el costo normal sin descuento.

Los estacionamientos a partir del próximo 3 de febrero podrán acudir a la Subdirección de Gobernación a renovar su permiso para operar todo este ejercicio Fiscal hasta el 31 de diciembre.