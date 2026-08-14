En este regreso a clases, estos alimentos que no deben faltar en el lonche: Gobierno Municipal

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 14 de agosto de 2026.-*_ El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), recomienda a madres y padres de familia procurar una alimentación variada para niñas y niños durante este regreso a clases, sin dejar de lado los alimentos que ya conocen y disfrutan.

Desde el área de Nutrición del IMPAS, se recomienda incluir opciones sencillas como huevo, pollo, frijoles, tortilla de maíz, arroz, zanahoria, pepino, jícama, manzana, plátano y naranja, procurando combinarlos en desayunos y refrigerios.

Asimismo, se recomienda priorizar el agua natural y moderar el consumo frecuente de refrescos, bebidas azucaradas, dulces y frituras.

La atención de Nutrición del IMPAS está disponible para personas de todas las edades, de lunes a viernes, de 8:00 am a 6:00 pm, en calle Cuarta número 2007. Para agendar una cita o solicitar información, pueden comunicarse al 072, extensión 5495.

Con estas recomendaciones, el Gobierno Municipal invita a las familias a encontrar opciones prácticas y variadas para que niñas y niños disfruten sus alimentos mientras reciben los nutrientes que necesitan durante su regreso a clases.