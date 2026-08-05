En Culiacán, sicarios asesinan al influencer César Gástelum mientras transmitía en vivo para sus redes sociales

Este martes fue asesinado a balazos César Gástelum, influencer en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Amigos de la víctima confirmaron la información a través de redes, donde lamentaron el homicidio que quedó grabado en un video, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta pasan a un costado y le disparan directamente, para luego huir del sitio.

🚨🇲🇽 Mexican TikTok Influencer César Gastélum Shot Dead During Livestream César Gastélum was killed by two gunmen on a motorcycle while livestreaming with friends outside a restaurant in Culiacán, Sinaloa. The influencer had nearly 600,000 followers#Mexico #Culiacán pic.twitter.com/tInve3DSQb — GlobeUpdate (@Globupdate) August 5, 2026

Según medios locales, el influencer se encontraba grabando un video para sus plataformas a las afueras de un establecimiento de comida rápida KFC ubicado en el sector Tres Ríos.

En el video aparece el influencer junto con otras dos personas vestidos como repartidores de comida por aplicación; cuando se les acercan los dos sujetos en una motocicleta, uno de ellos saca una pistola, le apunta y le dispara a quemarropa a César Gástelum.

El creador de contenido estaba vestido con una chamarra naranja y una mochila del mismo color.

Por su parte, las autoridades de Sinaloa confirmaron el reporte de un homicidio en inmediaciones del establecimiento en el sector de Tres Ríos.

De acuerdo con los medios locales, el homicidio ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche; al lugar acudieron elementos de seguridad tanto municipales como estatales, quienes acordonaron el sitio y comenzaron un despliegue para localizar a los responsables del crimen.

Asimimos, sus seguidores en redes sociales lamentaron su fallecimiento en el último video publicado en su cuenta de Instagram.