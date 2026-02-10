En contacto con la Unión Ganadera: Maru tras compra de carne argentina por EU

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que este martes por la mañana sostuvo comunicación con el presidente de la Unión Ganadera Rgional de Chihuahua (UGRCH), Álvaro Bustillos para determinar la manera de apoyar al gremio ganadero.

Ello luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció la compra de carne de res de origen argentino, mientras que en México son ya 9 meses de haberse suspendido la exportación de carne por la plaga del gusano barrenador en el ganado de diversas entidades.

Cabe señalar que el pasado 28 de enero, Álvaro Bustillos se reunió con Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en el Gobierno Federal para buscar soluciones a los retos que enfrenta el sector ganadero ante la imposibilidad de exportar ganado al país vecino.