En cateo de búsqueda por persona desaparecida, localiza FGE cuerpo sin vida

En seguimiento a una carpeta de investigación correspondiente a la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, este jueves se cumplimentó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Campestre Virreyes.

Como resultado de las diligencias policiales y del personal especializado, se encontró un cuerpo sin vida en estado de descomposición, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar los análisis pertinentes que ayuden a determinar la causa de muerte y su individualización.

El cateo fue encabezado por agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el binomio canino K-9, personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.