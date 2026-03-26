Logra Medina reforma histórica en materia de justicia para comunidades indígenas

El Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua, aprobó la iniciativa del diputado Arturo Medina, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, para que autoridades judiciales puedan validar decisiones de las autoridades tradicionales de los pueblos originarios.

La reforma aprobada plantea que, a petición de las partes, los tribunales convencionales puedan revisar sanciones que bajo sus propios sistemas normativos imponen a las faltas que afectan la convivencia comunitaria.

Uno de los objetivos centrales de la reforma es fortalecer los sistemas normativos comunitarios, así como evitar que, cuando un asunto haya sido juzgando en las comunidades, no se impongan nuevas sanciones por la vía judicial.

Esta reforma histórica reconoce institucionalmente los sistemas normativos de los pueblos originarios e impulsa que puedan ser revisados para garantizar su apego a derechos humanos.

El dictamen que Medina presentó, proviene de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y pasó por un proceso de consulta abierta a integrantes de los pueblos originarios, lo que responde al compromiso a la obligación de escuchar a las comunidades para los procesos legislativos que afectan su forma de vida.

Medina agradeció la suma de todas las fuerzas políticas para hacer posible este hecho que protege desde la Ley y los Poderes del Estado, la organización y sistemas de justicia tradicionales de los pueblos originarios.