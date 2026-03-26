Aprueba Congreso reforma al Código Municipal para impulsar apoyos a personas adultas mayores

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformar el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer las atribuciones de los ayuntamientos para implementar programas, incentivos y apoyos dirigidos a personas adultas mayores, particularmente aquellas que se encuentren en situación de abandono.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo y presentado por el diputado Pedro Torres Estrada, plantea modificaciones al artículo 28 del citado ordenamiento, a fin de que los municipios puedan desarrollar acciones orientadas a la preservación de la vivienda de las personas adultas mayores, así como considerar esquemas especiales e incentivos en sus presupuestos y leyes de ingresos.

De acuerdo con el documento, las personas adultas mayores constituyen un grupo que requiere atención prioritaria por parte de las autoridades, especialmente cuando enfrentan condiciones de vulnerabilidad o abandono, por lo que resulta necesario fortalecer los mecanismos institucionales que contribuyan a su protección y bienestar.

En ese sentido, la reforma busca promover la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y ampliar las facultades municipales para diseñar políticas públicas que favorezcan la inclusión, el trato preferencial y la mejora en la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Esta propuesta fue iniciada por el Grupo Parlamentario de Morena.