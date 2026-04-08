En análisis 5 casos de indulto tras Ley Beatriz, mayoría de pueblos originarios: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda dio a conocer que a tráves del Comité Técnico Evaluador para Ley Beatriz, están en análisis 5 casos de personas que solicitaron el indulto de las sentencias que están cumpliendo dentro del Sistema Penitenciario Estatal.

Indicó que desde la promulgación de la Ley Beatriz, se han recibido 12 peticiones de indulto de las cuales, 7 fueron desechadas por no reunir lo requisitos establecidos en la normativa y el resto están en análisis, siendo en su mayoría casos de personas pertenecientes a pueblos originarios.

De la Peña Grajeda recordó que la Ley Beatriz surge del caso de una mujer que sufre un incidente con un familiar y en legítima defensa, dicha persona pierde la vida. Al iniciarse el proceso penal en el cual, ella tenía un límitante de idioma, le recomiendan que lo más conveniente es que se declare culpable en un procedimiento abreviado por lo cual, lleva varios años en prisión.

“De eso se trata esta ley, de acercar la justicia a través de este rostro humano, de entender que detrás de cada expediente hay un nombre, hay un una persona en particular, hay una circunstancia y que a través de esta facultad que se le otorga, en este caso de la gobernadora del Estado, pues se puede acercar la justicia de manera más efectiva a estas personas”.