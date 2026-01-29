Empleo formal en los estados registra fragilidad en el 2025

Durante el año pasado, el empleo formal en el país mejoró respecto al 2024, “empujado” fuertemente por la prueba piloto para trabajadores de plataformas digitales.

Sin embargo, a nivel estatal se observa un estancamiento estructural. De las 32 entidades federativas en México, 18 registraron pérdidas de trabajos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el 2025, situación que no se observaba desde el 2020, año marcado por la emergencia sanitaria.

Además, las mayores generadoras de empleo formal fueron Ciudad de México y Estado de México, las dos economías más grandes del territorio nacional, aunque son las que más trabajadores de plataformas albergan.

En todo el país se crearon 278,697 trabajos asegurados en el IMSS, superando el registro del 2024 (213,993); si se excluye los años de crisis económica (2020, 2008-2009), los datos de estos dos años fueron los peores desde 2003 (25,280 contrataciones).

No obstante, el panorama empeora, ya que al omitir las plataformas digitales, la creación real fue de apenas 72,176 puestos laborales.

Por estado, Ciudad de México fue primer lugar nacional en generación de empleos formales con el alta de 196,226 trabajadores; le siguieron Estado de México (129,481), Jalisco (27,794), Nuevo León (19,389), Tlaxcala (9,286), Querétaro (4,965), Hidalgo (4,873) y Quintana Roo (4,020).

De este grupo de subnacionales, solamente la capital del país, Estado de México y Tlaxcala superaron la creación de trabajos del 2024.

En tanto, los estados de la frontera norte fueron los que más empleos formales perdieron durante el 2025: Coahuila (-22,687 bajas), Sonora (-15,854) y Baja California (-13,399). También encontramos, en esta región, a Chihuahua y Tamaulipas.

Otras entidades con despidos el año pasado fueron Sinaloa, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Morelos, Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí y Nayarit.

Dichos resultados señalan la fragilidad del mercado laboral. “Se confirma al analizar el registro patronal, el cual reportó un total de 1,029,280 patrones en diciembre, una disminución de 6,839 respecto al mes anterior. En términos anuales, se observa una caída de 25,667 patrones respecto a diciembre del año pasado, equivalente a una contracción de 2.43 por ciento. Esta racha de 18 meses consecutivos de caídas anuales no ocurría desde el periodo entre el 2003 y el 2005, evidenciando una destrucción sostenida de unidades económicas”, detalla Banco Base.

Balance general

El grupo financiero manifiesta que el balance del mercado laboral al cierre del 2025 confirma que México atraviesa un proceso de estancamiento estructural, donde la resiliencia de la tasa de desempleo oculta una degradación profunda en la calidad de la ocupación.

Mientras los registros administrativos del IMSS cierran el año con un crecimiento marginal, ahonda, éste se encuentra distorsionado por la regularización de trabajadores preexistentes y no por una expansión genuina de la capacidad productiva.

“La realidad captada por la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo), con una pérdida masiva de plazas formales y un refugio sistemático en la informalidad, demuestra que el capital humano ha dejado de ser un motor de eficiencia para convertirse en un lastre que ancla el PIB potencial”, añade.

Principal desafío

Para el 2026, Banco Base prevé que el principal desafío será la sostenibilidad del consumo interno ante la fragilidad de la base empresarial formal. La racha de contracción en el registro patronal, que suma 18 meses consecutivos de caídas anuales y una pérdida de más de 25,000 patrones, sugiere que el sector formal está perdiendo capacidad para generar empleos de calidad.

“Aunque el incremento en los salarios promedio y la masa salarial real sostuvieron el poder adquisitivo en 2025, este dinamismo enfrenta un techo estructural: Sin la creación de nuevas unidades económicas, el crecimiento de los ingresos dependerá de ajustes nominales y no de incrementos en la productividad, lo que profundizará el desplazamiento hacia la informalidad”, detalla.

La dificultad para acceder a empleos formales, agrega, sumada a fuentes de ingreso alternativas, seguirá incentivando la salida de personas de la población económicamente activa, generando una paradoja de escasez de mano de obra en un entorno de bajo crecimiento.