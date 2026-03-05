Emite Protección Civil aviso preventivo por vientos fuertes para jueves y viernes

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, existe probabilidad de vientos fuertes para el próximo jueves 5 y viernes 6 de marzo en la capital del estado.

Se prevé que los vientos alcancen velocidades sostenidas de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas que podrían oscilar entre los 55 y 60 kilómetros por hora, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones.

Ante estas condiciones, la autoridad municipal recomienda a la población mantenerse atenta a su entorno, especialmente ante la posible presencia de objetos que puedan representar un riesgo, como bardas en mal estado, árboles, anuncios o estructuras que pudieran desprenderse.

Asimismo, se recomienda conducir con precaución, a velocidad moderada y de manera defensiva, especialmente si se transita por vialidades abiertas o se realizan traslados por carretera, donde las ráfagas de viento podrían provocar disminución en la visibilidad debido a polvo o tolvaneras.

La Coordinación Municipal de Protección Civil invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los avisos preventivos que se emitan en las próximas horas por medio de los canales oficiales.

En caso de cualquier emergencia, se recuerda que se puede solicitar apoyo a través del número 9-1-1 o mediante la aplicación Marca el Cambio.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de informar oportunamente y de trabajar de manera preventiva para salvaguardar la integridad de las familias chihuahuenses.