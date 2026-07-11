Con intervención del agente canino Frank, Grupo K-9 detuvo a pareja con arma de fuego y 36 envoltorios de presunto cristal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 11 de julio de 2026.- Elementos del Grupo de Reacción K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre y una mujer por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y contra la salud, luego de atender un reporte sobre personas armadas en la colonia Rosario.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Carlos Fuero y 56 ½, donde los agentes localizaron un vehículo Volkswagen Jetta color blanco que coincidía con las características del reporte. Al marcarle el alto e inspeccionar a sus ocupantes, localizaron un envoltorio con una sustancia con las características del cristal.

Durante la revisión del vehículo, los policías aseguraron un arma de fuego calibre .22 abastecida con un cartucho útil, motivo por el cual fueron detenidos Francisco Manuel Z. V., de 37 años, y Karely Giselle M. R., de 24 años.

Con apoyo del ejemplar canino Frank, especializado en la detección de narcóticos, se realizó una inspección al interior del automóvil, donde fueron localizados 36 envoltorios con una sustancia con las características del cristal.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes. El vehículo también fue asegurado y enviado al corralón.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.