Emite FGE convocatoria para contratar peritos profesionales en medicina legal y forense

• Fortalecerá la procuración de justicia a través de mejores resultados en las ciencias forenses de los diversos laboratorios con que se cuenta en el estado

En busca de fortalecer los procesos periciales y la medicina forense en materia de procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, emitió una convocatoria para ocupar vacantes de peritos profesionales.

La convocatoria está dirigida a médicos cirujanos y parteros, para ocupar las vacantes de Perito Profesional en Medicina Legal y Forense en ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y Chihuahua.

Los interesados, deberán contar con título, registro de profesiones estatal y federal y deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

En la ciudad de Chihuahua, acudir a las oficinas ubicadas dentro del Complejo Estatal de Seguridad Pública, en el kilómetro 3.5 de la carretera Chihuahua – Aldama.

Mayor información en el teléfono 614 429 33 00, extensiones 23104, 10427 y 10402.

En Ciudad Juárez, en el edificio ubicado en la calle Fortín de la Soledad y calle Morelos. Más información en el teléfono 656 737 00 00, extensión 50700.

Mientras que en ciudad Cuauhtémoc, acudir a Río Fuerte, Dublán, colonia Ex Agrícola San Antonio. O llamar al teléfono 625 581 92 00, extensión 31532.

La recepción de documentos inicia desde la emisión de la presente convocatoria.